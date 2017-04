Shameless 7: tutti gli episodi da oggi disponibili su Infinity

Patrizio Marino

Arrivano oggi, 12 aprile, tutti gli episodi della settima stagione di Shameless, che va a completare il cofanetto delle sei stagioni precedenti già disponibili su Infinity. Tra i capitoli più apprezzati di questa saga televisiva che ha esordito nel 2011, Shameless continua a raccontare della famiglia Gallagher: di un padre alcolizzato e incapace di badare ai suoi 6 figli, e della primogenita Fiona, che dovrà farsi carico dei fratelli e delle responsabilità del genitore assente.

In questi nuovi episodi gli esilaranti personaggi sbalordiranno gli spettatori con le loro vicende e intrighi familiari dissacranti, e questa volta anche con l'ira di Frank, protagonista interpretato da William H. Macy - nominato agli Emmy Awards 2014 come Miglior Attore Protagonista in una commedia e vincitore dello Screen Actors Guild Award nel 2015 come Migliore Attore nella categoria commedia, che risvegliatosi dal coma scopre che i suoi cari lo hanno allontanato. Basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott, Shameless 7 ospita in queste nuove storie molte guest star tra cui June Squibb (A proposito di Schmidt e Nebraska), la pluripremiata Sharon Lawrence, ed ancora Alicia Coppola e Ruby Modine.

