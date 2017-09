Shailene Woodley: "La tv? Non la guardo da quando avevo 18 anni"

Shailene Woodley è una delle protagoniste della serie limitata Big Little Lies - Piccole grandi bugie, tra i titoli più premiati dell'edizione 2017 dei premi Emmy.

La star, intervistata sul red carpet dell'evento, ha però ammesso di non essere interessata a quanto viene proposto dalle emittenti e dalle piattaforme di streaming: "Non ho avuto una televisione fin dal momento in cui sono andata a vivere da sola lasciando la casa dei miei genitori, quando avevo 18 anni. Chiedo delle informazioni su quanto propone la tv a tutti i miei amici che seguono le serie".

Shailene ha poi proseguito spiegando le sue preferenze personali: "Sono una lettrice. Leggo sempre un libro piuttosto che accendere la televisione".

L'attrice è famosa per il suo "stile alternativo" ed ecosostenibile che la porta a fare in casa prodotti come dentrifricio, detergenti e creme per il corpo, oltre ad acquistare il cibo da agricoltori di fiducia e affidarsi solo alla medicina naturale. Shailene ha inoltre ammesso che avrebbe voluto liberarsi totalmente del telefono cellulare ma è stata costretta dal suo agente ad averne uno per poterla contattare.

