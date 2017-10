Shaft: il reboot verrà prodotto da Netflix e New Line

New Line e Netflix sembra abbiano trovato un accordo che prevede la realizzazione del reboot di Shaft. La piattaforma di streaming dovrebbe pagare più della metà del budget previsto a quota 30 milioni di dollari, in cambio dei diritti internazionali per la distribuzione e la possibilità di mettere a disposizione dei propri utenti al di fuori dei confini americani il lungometraggio dopo due settimane dall'arrivo nelle sale statunitensi.

La produzione dovrebbe iniziare a dicembre con la regia di Tim Story.

La sceneggiatura è stata firmata da Kenya Barris e potrà contare nuovamente sulla presenza di Samuel L. Jackson nel ruolo di John Shaft. Nel cast anche Jessie Usher con la parte del figlio del personaggio, un agente dell'FBI esperto in tecnologia che è costretto a collaborare con il padre per risolvere un caso complicato.

Richard Roundtree dovrebbe inoltre ritornare sul set, come accaduto nel film diretto da John Singleton nel 2000.

