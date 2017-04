Shadowhunters: la serie ottiene il rinnovo per una terza stagione

Durante una diretta su Facebook il cast di Shadowhunters ha annunciato che la serie è stata rinnovata per una terza stagione.

L'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi scritti da Cassandra Clare tornerà sugli schermi americani nel 2018 dopo la conclusione della messa in onda delle puntate che compongono il secondo ciclo di episodi, nella programmazione dell'emittente a partire da lunedì 5 giugno.

Negli episodi inediti si vedranno i protagonisti in difficoltà a causa delle regole del Clave, oltre a dover dare i conti con l'arrivo di un nuovo shadowhunter chiamato Sebastian.

Nel cast della serie tv troviamo Katherine McNamara nel ruolo di Clary Fray, Dominic Sherwood in quello di Jace Wayland, Alberto Rosende interpreta Simon, Emeraude Toubia è Isabelle Lightwood e Harry Shum Jr. veste i panni di Magnus Bane.

