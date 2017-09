Sex and the City: Miranda e Charlotte di nuovo insieme!

Le attrici Kristin Davis e Cynthia Nixon, star della serie e dei film di Sex and the City, hanno condiviso online una foto che ritrae una piccola reunion.

A distanza di tredici anni dalla fine dello show, le due star sono ancora particolarmente amiche e l'immagine alle loro spalle, una caricatura delle protagoniste del progetto dedicato alla storia di Carrie Bradhsaw, personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, ha dato vita all'ipotesi che sia in cantiere un nuovo capitolo per il grande schermo.

Le interpreti di Charlotte e Miranda, per ora, non hanno comunque rivelato alcun dettaglio relativo a questa possibilità, limitandosi a esprimere la loro felicità nell'essere di nuovo insieme.

Ecco la foto:

Currently Un post condiviso da iamkristindavis (@iamkristindavis) in data: 11 Set 2017 alle ore 17:14 PDT

