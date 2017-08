Seth Rogen, tre ragazzi e un drone per la commedia demenziale Good Boys

L'attore Seth Rogen attraverso la sua Point Grey Pictures e Good Universe produrrà una commedia vietata ai minori intitolata Good Boys. La sceneggiatura sarà firmata da Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky che esordiranno anche alla regia.

Il progetto è stato descritto come un qualcosa di simile ad alcuni lavori di Rogen come Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia e SuxBad - 3 menti sopra il pelo, mentre la storia racconterà di quattro ragazzi di dodici anni intrappolati tra l'infanzia e l'adolescenza che dopo aver rotto un drone dei genitori partiranno in una pericolosa avventura per trovarne uno simile e rimpiazzarlo prima del ritorno degli adulti.

Eisenberg e Stupnitsky hanno vinto diversi Emmy e WGA awards durante la loro carriera, inoltre hanno scritto la commedia Bad Teacher: una cattiva maestra con Cameron Diaz. Per questo nuovo esilarante film ancora non si conoscono ulteriori dettagli, vi terremo aggiornati!

