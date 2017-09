Seth MacFarlane: "La serie live-action ispirata ai Flintstones non verrà realizzata"

Seth MacFarlane ha svelato che la sua idea di sviluppare una serie televisiva live-action ispirata ai Flintstones - Gli antenati è stata, almeno per ora, abbandonata.

Il progetto che avrebbe proposto una versione nuova dei personaggi creati da Hanna-Barbera quasi sicuramente non verrà infatti realizzato. Rispondendo ai fan su Reddit, l'attore e sceneggiatore ha infatti spiegato: "Probabilmente non verrà mai prodotta. Onestamente non riuscivo a trovare un modo per creare una differenza evidente tra un Fred Flinstone che vive nella società contemporanea e Peter Griffin".

MacFarlane, inoltre, attualmente è impegnato in altri progetti per il piccolo schermo, tra cui la comedy The Orville che ha debuttato all'inizio di settembre nei palinsesti americani.