Sense8: un sito porno si offre di produrre la terza stagione!

Dire che la cancellazione di Sense8 è stata accolta con immensa tristezza da parte dei fan è dire poco. Gli spettatori lasciati con un cliffhanger al finale di stagione hanno accolto la notizia con risentimento verso Netflix e la sua decisione di non dare una conclusione allo show con una terza stagione.

Dopo diverse proteste la piattaforma streaming ha calmato la folla annunciando un film di 2 ore per terminare come si deve tutte le storyline, ma adesso abbiamo scoperto che una vera nuova stagione di Sense 8 è in realtà possibile anche se nel modo più inimmaginabile!

A quanto pare solo il porno è in grado di mettere in scena la terza stagione del popolare show! Il sito pornografico Xhamster ha postato infatti una lettera indirizzata ai creatori di Sense 8 Lana e Lilly Wachowski offrendosi di produrre nuovi episodi!

La lettera firmata dal presidente del sito Alex Hawkins proclama il supporto alla diversità della serie e verso i diritti sessuali. Ha inoltre promosso un budget maggiore di quello che avrebbe offerto Netflix! E' abbastanza intuibile l'assurdità della richiesta anche davvero geniale e divertente. Dovendo tornare a parlare seriamente, bisogna sottolineare che alle sorelle Wachowski non converebbe comunque tradire il colosso streaming...per quanto allettante sia la proposta!

