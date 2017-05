Sense8: un riferimento a V per Vendetta nel nuovo trailer

Nella giornata di domani debutterà su Netflix la seconda stagione della serie Sense8, ideata da Lana e Lilly Wachowski . Nel team creativo c'è anche James McTeigue regista di V per Vendetta e nel nuovo trailer, in cui i protagonisti si preparano a combattere, c'è proprio un riferimento al lungometraggio.

Ecco il video, in versione originale e doppiata:

Ripartendo da dove si è conclusa la prima stagione, Capheus (Toby Onwumere), Kala (Tina Desai), Lito (Miguel Ángel Silvestre), Nomi (Jamie Clayton), Riley (Tuppence Middleton), Sun (Donna Bae), Will (Brian J. Smith) e Wolfgang (Max Riemelt) si trovano di nuovo insieme nel mezzo delle tragedie e dei trionfi di ciascuno di loro e in fuga per sopravvivere.

Home News Sense8: un riferimento a V per Vendetta nel nuovo...