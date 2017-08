Sense8: Lana Wachowski e il cast ringraziano i fan con un video

In occasione del "compleanno" di Sense8, Lana Wachowski, co-creatrice e regista del progetto, ha voluto realizzare un video speciale in cui vengono ringraziati i fan dello show.

Nel filmato appaiono anche le star della serie che potrà avere una conclusione della durata di due ore grazie alla decisione presa da Netflix dopo averne annunciato la cancellazione.

Il servizio di streaming aveva deciso, non tra poche polemiche, di chiudere lo show dopo sole due stagioni lasciando così in sospeso la storia e scatenando le proteste dei fan che avevano lanciato numerose petizioni e iniziative per chiederne la salvezza.

Ecco il filmato dedicato ai fan:

