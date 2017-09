Sense8: la produzione in difficoltà in vista delle riprese a Napoli

La produzione della serie Sense8 sta affrontando qualche difficoltà in vista dell'inizio delle riprese della puntata speciale che concluderà la storia ideata da Lana e Lilly Wachowsky.

Il primo ciak, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe essere a ottobre ma per ora il team che lavora al progetto deve ancora riuscire a trovare dei posti dove far alloggiare le circa duecentocinquanta persone, tra cast artistico e tecnico, che devono arrivare a Napoli. La situazione sembra particolarmente complicata, nonostante la collaborazione del Comune, a causa della mancanza di posti letto negli alberghi e l'ostacolo potrebbe essere superato affittando una nave.

Tra le location al centro delle sequenze da girare, inoltre, dovrebbe esserci anche il cimitero delle Fontanelle, luogo tuttavia chiuso per problemi di sicurezza.

Non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sul materiale che verrà girato nel nostro paese e approderà sulla piattaforma di streaming nel 2018.

