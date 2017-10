Sense8, dieci giorni di riprese a Napoli per l'ultimo episodio

Il cast e la troupe di Sense8 arriveranno in questi giorni a Napoli dove verranno effettuate le riprese di alcune scene dell'episodio speciale che concluderà la serie creata dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski, cancellata dopo due stagioni da Netflix. Oltre trecento persone saranno impegnate in dieci giorni di lavoro sul set, che si svolgerà da mercoledì 25 ottobre a sabato 4 novembre.

Il Comune di Napoli ha annunciato che per l'occasione verrà istituito un dispositivo di traffico temporaneo: dalle 7 di mercoledì 25 alle 20 di sabato 4 novembre scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto per i veicoli della produzione della serie, in piazza Carlo III, nel tratto stradale adiacente il marciapiede antistante il Real Albergo dei Poveri, in direzione di via Foria; stesso divieto in piazza Cavour, dal civico 4 al civico 1, nel tratto stradale adiacente il marciapiede, dalle 7 di venerdì 27 alle 19 di lunedì 30.

Per ora, tuttavia, non sono stati diffusi i dettagli relativi alla trama della puntata che rappresenterà l'ultimo capitolo della storia degli individui, provenienti da varie parti del mondo, legati a livello psichico.

