L'attore Sean Penn debutterà nel mondo delle serie tv in occasione di The First, il progetto creato da Beau Willimon che racconterà la storia della prima missione umana su Marte, esplorando le sfide rappresentate della colonizzazione interplanetaria.

La storia si concentrerà sugli astronauti, sulle loro famiglie e sul team che lavora sulla Terra.

Il progetto è stato ordinato da Hulu e Channel 4 e debutterà nel 2018 sugli schermi.

Willimon, ideatore di House of Cards, ha dichiarato: "Ho una profonda ammirazione per il talento di Sean e per il suo straordinario lavoro. Mi sento davvero fortunato di collaborare con un artista del suo calibro".

Home News Sean Penn protagonista della serie tv The First