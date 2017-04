Se mi lasci ti cancello... sul serio! Eliminare alcuni ricordi sarà possibile?

Valerio Di G.

Ci sono dei ricordi che volete dimenticare o altri che siete intenzionati a trasformare artificalmente? Sembra roba da fantascienza uscita direttamente dal plot dello splendido lungometraggio del 2004 firmato da Michel Gondry ed interpretato da Jim Carrey e Kate Winslet, Se mi lasci ti cancello. Nel film il protagonista si rivolge alla clinica Lacuna Inc per intervenire sulla sua memoria e cancellare così i dolorosi ricordi di una splendida storia d'amore giunta al termine.

In questo caso, però, non stiamo parlando dell'ennesimo reboot o remake...bensì della realtà! L'emittente PBS da anni produce una serie chiamata NOVA, programma contenitore di interesse culturale e scientifico presentato da illustri protagonisti tra cui, in passato, il noto astrofisico Neil deGrasse Tyson. L'episodio/documentario intitolato Memory Hackers si concentra, appunto, sulla natura della memoria e su come essa possa essere manipolata per i benefici dell'umanità, dimostrando ancora una volta che spesso la realtà supera la fantasia.

La regista Anna Lee Strachan ha dichiarato: "Per molto tempo nella storia dell'umanità la memoria è stata vista come una registrazione accurata di informazioni e capace di essere rirprodotta, ma ora le ricerche hanno scoperto che la memoria è assai più malleabile, costantemente scritta e riscritta, non solo da noi ma anche da altri. Stiamo scoprendo dei precisi meccanismi che possono spiegare e persino controllare la memoria".

Tra gli intervistati nel documentario ci sono la psicologa Julia Shaw che ha disegnato un sistema per impiantare falsi ricordi, riuscendo così a convincere determinati soggetti di aver commesso un crimine che non è mai esistito. Tale aspetto, come affermano alcuni personaggi chiamati ad esprimersi in merito, potrebbe anche aprire le porte ad una rivoluzione nel sistema giudiziario riportando alla mente la storia di Philip K. Dick adattata da Steven Spielberg nel 2002 con Minority Report. Siamo, dunque, finalmente arrivati ai confini della realtà? Stando a Memory Hackers la Lacuna Inc di Se Mi Lasci Ti Cancello potrebbe prima o poi esistere davvero, benvenuti nel futuro!

