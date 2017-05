Se i Guardiani della Galassia fosse un film DC: ecco il trailer fan made!

Non è di certo una novità l'amichevole concorrenza che negli anni si è instaurata nel mondo dei fumetti tra Marvel e DC, anche se in realtà non sono mai mancati i scambi di reciproco rispetto. Addirittura diverso tempo fa il mondo cartaceo aveva proposto un simpatico cross-over tra le due case. Di recente, però, questa pseudo rivalità è stata incapsulata dagli studios cinematografici delle relative case e, ovviamente, anche dai nuovi fan delle loro produzioni! Numeri alla mano ci sembra evidente che la Marvel stia vincendo la partita, ma è pur vero che la concorrenza della DC/Warner continua a farsi strada tra successi più o meno importanti e con una visione ambiziosa dei suoi futuri progetti, tra cui la Justice League .

Alla questione rivalità bisogna aggiungere pure che tra i due studios esistono delle enormi differenze sia dal punto di vista narrativo che estetico. Ad esempio la DC ha puntato tutto sull'aspetto dark, talvolta anche a costo di sacrificare l'essenza originale di alcuni suoi personaggi come Superman! Di recente è apparso online un video fan made che, rivisitando il trailer del primo Guardiani della Galassia, gioca proprio su queste divergenze creative per trasformarlo in un film DC! Vengono dunque sostituiti i colori sgargianti del blockbuster di James Gunn con tonalità più scure, mentre la colonna sonora del video passa dai suoni pop dell'Awesome Mix di Peter Quill ad una selezione di brani più ambigui e seri!

Il trailer dei Guardiani della Galassia in chiave DC risulta essere molto diverso da quello che conosciamo ed estremamente più inquietante! Inoltre al simpatico "I am Groot" pronunciato come battuta ad effetto nel trailer originale viene qui preferita la minacciosa voce di Thanos che recita una delle sue battute più delicate: "They will bathe the starways in your blood". Ecco il video:

