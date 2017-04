Scythe: gli autori di 10 Cloverfield Lane adatteranno il romanzo per il cinema

L'adattamento per il grande schermo del romanzo Scythe scritto da Neal Shusterman, che verrà prodotto dalla Universal Pictures, sarà scritto da Josh Campbell e Matt Stuecken, già autori di 10 Cloverfield Lane.

Il libro è ambientato in un futuro distopico in cui non esistono le malattie e ci sono delle persone chiamate Scythes (Falci) che uccidono per controllare la popolazione.

Due teenager, Citra e Rowan, vengono scelti per imparare il difficile ruolo e scoprire i segreti dell'"arte" di togliere la vita, consapevoli che un fallimento potrebbe significare per loro la morte.

