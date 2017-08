Scott Baio: da Happy Days alle polemiche sui bambini uccisi alla scuola Sandy Hook

Scott Baio si trova al centro di diverse polemiche negli Stati Uniti a causa di alcuni controversi post su Twitter. L'attore, interprete di Chachi Arcola in Happy Days, ha prima condiviso sul suo account una teoria complottista in cui affermava che la madre di una maestra uccisa nel massacro della scuola Sandy Hook e la madre di una vittima delle violenze di Charlottesville fossero la stessa persona, probabilmente un'attrice. Dopo aver scatenato le ire del web, ed essersi scusato, si è però trovato immerso in un altro scandalo social. La moglie dell'attore, Renee Baio, ha infatti attaccato una delle madri che hanno perso i loro figli nel terribile massacro nella scuola elemenatare di Sandy Hook del 2012 dicendo che forse i suoi figli stanno meglio ora:

Scott Baio's wife deleted the tweets where she attacked a Sandy Hook victim's mother. But here's the screenshot. @MrsScottBaio pic.twitter.com/0KVvM9Opom — Astead W. Herndon (@AsteadWH) 26 agosto 2017

Nelba Marquez-Greene, che ha perso nell'attentato la piccola Ana di appena sei anni, ha chiesto un commento all'attore che ha risposto bloccandola su Twitter:

I called him out for making fun of grieving mothers. He blocked me. We have more courage in one pinky. #ScottBaio #Newtown #Charlottesville pic.twitter.com/nAdqtt9VOE — Nelba Márquez-Greene (@Nelba_MG) 25 agosto 2017

L'intervento della donna ha scatenato le ire del web:

Wow. I am nearly speechless, @MrsScottBaio. What an outrageously cruel response. I hope you have the good sense to offer a sincere apology. — Abby Maslin (@AbbySMaslin) 26 agosto 2017

Renee this may have something to do with all the hate you spew. Clearly you have emotional issues. Seek professional help. You need it. — Marion (@oldwac1) 26 agosto 2017

Dopo le scuse della Baio, che ha dichiarato di aver perso un figlio e di essere in lotta contro il tumore, la mamma ha twittato:

It hurt. A lot. But you're human & deserve compassion. It's the only way things are going to change. And Jesus honored. And 4 love to win. https://t.co/ksXO5lfNdj — Nelba Márquez-Greene (@Nelba_MG) 26 agosto 2017

Forgiveness is not weakness. Forgiveness, collaborative work and repair are the most courageous things you can ever do. #SaturdayThoughts — Nelba Márquez-Greene (@Nelba_MG) 26 agosto 2017

