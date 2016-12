Scorsese svela quando potrebbe realizzare il nuovo film con DiCaprio

Il regista Martin Scorsese ha rivelato qualche dettaglio su uno dei suoi prossimi progetti, The Devil in the White City, che lo vedrà impegnato sul set a dirigere nuovamente l'attore Leonardo DiCaprio.

Intervistato dal Toronto Sun, il filmmaker ha infatti dichiarato: "Attualmente c'è una sceneggiatura su cui si sta lavorando... Una delle cose che ho dovuto interrompere negli ultimi sei mesi sono stati gli incontri legati a quello script. Vogliono che ricominci a Gennaio per vedere se riusciamo a trovare un modo per realizzarlo perché si tratta di una storia straordinaria".

Il saggio scritto da Erik Larson, intitolato The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair that Changed America, racconta la storia del serial killer H.H. Holmes, attivo a Chicago nel 1893. I diritti per il grande schermo sono stati acquistati da DiCaprio e la Paramount ha conquistato quelli relativi alla distribuzione del lungometraggio nel 2015.

Il prossimo progetto che vedrà impegnato Scorsese sul set sarà invece The Irishman.

