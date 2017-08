Schegge di Follia: il promo di Heathers, la nuova serie ispirata al film

La Paramount ha rilasciato un video su Instagram che ci permette di dare uno sguardo al nuovo adattamento televisivo del classico teen-movie anni '80, Heathers! La serie tv è infatti ispirata al film con Winona Ryder e Christian Slater, da noi conosciuto con il titolo di Schegge di follia.

Heathers è una black comedy ambientata nel presente che vede la protagonista Veronica Sawyer alle prese con un gruppo di 'Heathers', malefiche adolescenti che vessano le compagne diverse da loro. Nel cast troveremo anche Selma Blair e Shannen Doherty, quest'ultima era apparsa anche nel film del 1988 nel ruolo di Heather Duke. Ecco il video:

Un post condiviso da Heathers (@heathers) in data: 27 Ago 2017 alle ore 19:26 PDT

Nel cast della serie tv troviamo Paige Weldon, Reece Caddell e Cayden Boyd. Lo show debutterà nel 2018 ma ancora non si ha una data ufficiale per la messa in onda. Vi terremo aggiornati!

