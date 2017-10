Scarlett Johansson e i protagonisti di Avengers uniscono le forze per aiutare Portorico

Il 6 novembre ad Atlanta le star di Avengers Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans e Mark Ruffalo saranno protagoniste di una rappresentazione del classico di Thornton Wilder intitolato La nostra città destinata a raccogliere fondi da destinare alle associazioni che si occupano del sostegno alle famiglie in difficoltà dopo che l'uragano Maria ha colpito Portorico.

La Johansson, organizzatrice dell'evento, ha dichiarato: "E' un grande privilegio poter partecipare in qualsiasi modo possibile, offrire un po' di sollievo a chi sta lottando per accedere persino all'essenziale per affrontare i bisogni umani più semplici a causa di questo disastroso evento".

La serata si svolgerà al Fox Theatre e la regia del progetto è stata affidata al vincitore dei Tony Award Kenny Leon. Il prezzo del biglietto è di circa 89 dollari ma chi vorrà sostenere l'iniziativa potrà acquistare dei pacchetti speciali che comprendono anche un incontro con gli attori e merchandise autografato.

