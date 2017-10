Scandalo Weinstein: Fabrizio Lombardo lo aveva scelto come testimone di nozze

Lo scandalo Weinstein ha colpito anche Fabrizio Lombardo, l'ex presidente di Miramax Italia, accusato da Asia Argento di averla ingannata.

L'attrice ha infatti dichiarato che è stato lui a dirle che c'era una festa in corso, accompagnandola poi all'Hotel Du Cap in cui, in realtà, Harvey Weinstein la stava attendendo da solo, prima di molestarla.

Lombardo ha smentito fermamente le accuse, dichiarando a Vanity Fair che con il produttore hollywoodiano ha solo avuto un rapporto lavorativo, senza averlo mai frequentato al di fuori delle occasioni professionali. E' però lo stesso magazine a sottolineare che il rapporto tra i due potrebbe sembrare di natura diversa, considerando come nel giugno 2003 Harvey è stato il suo testimone di nozze al matrimonio con Chiara Geronzi, come dimostrano degli scatti dell'evento.

