Scalped: Alex Meraz sarà il protagonista della serie tv

La serie tv Scalped ha trovato il suo protagonista. L'attore Alex Meraz è stato ingaggiato per interpretare Dashiell Bad Horse nell'adattamento dei fumetti targato WGN America. Scalped, basato sul fumetto di Jason Aaron e R.M. Guéra, è un crime drama che mescola crimine organizzato con la cultura dei Nativi Americani.

Quindici anni fa Dashiell "Dash" Bad Horse è sfuggito a un'esistenza misera e senza speranza nella Prairie Rose Indian Reservation andando in cerca di qualcosa di meglio. Oggi fa ritorno con in mano solo un set di nunchucks, una tendenza alla rissa e un oscuro segreto. Dash scopre che dal giorno della sua partenza nella riserva non è cambiato poi molto. Sono sorti nuovi scintillanti casino e il crimine organizzato tiene sotto scacco la comunità. Ma Dash è tornato per combattere i cattivi o per unirsi a loro?

Lo scorso anno Alex Meraz è apparso in Suicide Squad. In Scalped affiancherà Lily Gladstone che interpreta Carol Red Crow, la figlia del Capo Lincoln Red Crow.

