Saw: Legacy, Tobin Bell torna nell'ottavo capitolo?

Il 27 ottobre arriverà nelle sale americane Saw: Legacy, l'ottavo capitolo del franchise di cui, per ora, non sono stati rivelati ufficialmente i dettagli della trama.

Il sito Bloody Disgusting ha però anticipato che la storia del lungometraggio prenderà il via con la misteriosa comparsa, in vari luoghi della città, di alcuni cadaveri. Le vittime hanno subito una terribile morte e gli indizi puntano verso un potenziale colpevole: John Kramer. Jigsaw è però morto da oltre dieci anni. Gli agenti dovranno quindi scoprire se si tratta di un imitatore o se è sfuggito qualche indizio alle forze dell'ordine.

Costas Mandylor e Cary Elwes non faranno parte del cast, mentre Tobin Bell dovrebbe apparire nel nuovo film che ha tra i suoi protagonisti Mandela Van Peebles, Hannah Anderson, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert, e James Gomez.

Saw: Legacy è stato scritto da Josh Stolberg e da Pete Goldfinger, e verrà diretto da Peter e Michael Spierig.

