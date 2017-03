Saverio Costanzo sarà il regista della serie tratta dai libri di Elena Ferrante

La serie televisiva tratta dai romanzi scritti da Elena Ferrante, secondo quanto riporta il New York Times, sarà diretta da Saverio Costanzo (Hungry Hearts).

Il regista si occuperà anche della sceneggiatura dei trentadue episodi previsti per raccontare la storia raccontata nelle pagine dei quattro romanzi pubblicati, collaborando con un team di autori e la stessa Ferrante (la cui reale identità è avvolta dal mistero) via email.

Le riprese verranno effettuate in Italia, nell'area di Napoli, con la produzione di Wildside, già nel team di The Young Pope, e Fandango in vista di una messa in onda sul piccolo schermo prevista per il 2018 sulla RAI.

Le protagoniste della storia di L'amica geniale sono Lina e Lenù: due bambine che scoprono il valore dell'amicizia e quanto sia importante lottare per quello in cui si crede. Nel secondo romanzo, Storia del nuovo cognome, erano due giovani ragazze alle prese con la realtà del rione, con l'amore e la sua potenziale ferocia. Il terzo libro si intitola Storia di chi fugge e di chi resta, ambientato negli anni Settanta. A concludere la storia è Storia della bambina perduta in cui Lina e Lenù sono ormai adulte e hanno cercato di allontanarsi da Napoli e dalla sua realtà.

Alcune opere di Elena Ferrante sono già stati adattate per il grande schermo in occasione dei film L'amore molesto, di Mario Martone, e I giorni dell'abbandono di Roberto Faenza.

