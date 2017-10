Sarah Paulson terrorizzata dalla "casa stregata" di American Horror Story

L'attrice Sarah Paulson dovrebbe essere abituata a situazioni spaventose e a location da brivido, considerando ad esempio la sua lunga esperienza in serie come American Horror Story.

Ellen DeGeneres l'ha però messa alla prova facendole visitare, per celebrare Halloween, una casa "stregata" insieme all'assistente della conduttrice, Andy Lassner, famoso per i momenti di puro terrore vissuti negli anni precedenti in occasione di Halloween.

La star è quindi andata negli spazi allestiti al parco tematico della Universal, ispirato proprio allo show creato da Ryan Murphy, inizialmente affrontando con coraggio i figuranti, sottolineando come non fossero reali perché non erano Kathy Bates, e riuscendo poi a essere spaventata persino dalle tende che si muovono!

Ecco l'esilarante video:

