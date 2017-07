Sarah Jessica Parker star del film Best Day of My Life

AMBI Group ha annuunciato il cast del nuovo film romantico Best Day of My Life che avrà come protagonista Sarah Jessica Parker nel ruolo di una cantante jazz di New York che vive solo per se stessa e per la propria arte. Dopo aver ricevuto una diagnosi che manda in pezzi il suo mondo, Vivienne si prepara nelle 24 ore successive per un tour mondiale, riflettendo sulle proprie relazioni, sui successi e i fallimenti vissuti nel corso della sua vita.

Accanto a lei reciteranno Renée Zellweger, Isabella Rossellini, Common, Simon Baker, Taylor Kinney e Gus Birney.

La regia sarà di Fabien Constant, meentre la sceneggiatura sarà firmata da Laura Eason.

Le riprese inizieranno questa settimana a New York City.

