Santa Clarita Diet ritornerà con la seconda stagione nel 2018

Netflix ha annunciato la seconda stagione di Santa Clarita Diet con un video speciale dedicato alla "dieta" dei coniugi Hammond. Le riprese dei nuovi episodi inizieranno in estate.

La prima stagione della serie ha debuttato il 3 Febbraio e segue quello che accade a Joel (Timothy Olyphant) e Sheila (Drew Barrymore). Marito e moglie lavorano come agenti immobiliari e conducono una vita vagamente insoddisfacente nel sobborgo di Santa Clarita a Los Angeles con la loro figlia adolescente Abby (Liv Hewson). Questo fino a quando Sheila attraversa un drastico cambiamento, portando tutta la famiglia lungo una percorso di morte e distruzione... in senso buono!

La serie è stata creata da Victor Fresco.

