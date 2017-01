Santa Clarita Diet: il nuovo trailer e il poster della serie con Drew Barrymore

Netflix ha diffuso un nuovo trailer della serie Santa Clarita Diet, con protagonisti Drew Barrymore e Timothy Olyphant. Gli episodi saranno disponibili sul catalogo dal prossimo 3 febbraio 2017 in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile.

Il filmato svela qualche dettaglio in anteprima sulla trama, anticipando in cosa consiste la "dieta" che decideranno di seguire i protagonisti.

Ecco la sinossi ufficiale: Joel (Timothy Olyphant) e Sheila (Drew Barrymore) sono marito e moglie, agenti immobiliari che conducono una vita vagamente insoddisfacente nel sobborgo di Santa Clarita a Los Angeles con la loro figlia adolescente Abby (Liv Hewson). Questo fino a quando Sheila attraversa un drastico cambiamento, portando tutta la famiglia lungo una percorso di morte e distruzione... in senso buono!

Un nuovo poster italiano:

Home News Santa Clarita Diet: il nuovo trailer e il poster...