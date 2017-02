Santa Clarita Diet: il manifesto è troppo splatter, proteste a Berlino per Netflix

Durante l'ultima edizione del Festival di Berlino il grande cartellone pubblicitario di Santa Clarita Diet situato a Potsdamer Platz (proprio nelle vicinanze del Berlinale Palast) era diventato un punto di riferimento per gli incontri della nostra redazione (e non solo). Si trattava di un manifesto talmente vistoso da rappresentare un riferimento ideale per trovarsi in piazza alla fine di una giornata di proiezioni. Eppure non tutti hanno gradito, tanto che Netflix ha deciso di togliere il manifesto in questione in seguito a numerose lamentele di passanti, evidentemente disturbati dall'immagine che campeggiava sulla facciata di un palazzo: un grosso dito umano servito e condito - perdonate il gioco di parole - come un currywurst, la deliziosa specialità locale. La Deutscher Werberat quindi, non ha potuto fare altro che consigliare a Netflix di rimuovere il cartellone e optare eventualmente per una pubblicità dall'impatto meno disturbante.

L'immagine del currydito - haha - era stata utilizzata anche per brandizzare alcuni furgoni che in giro per la città, hanno servito veri currywurst. Simili immagini pubblicitarie sono apparse in altre località in giro per il mondo: a Los Angeles ad esempio, le dita mozze sono proposte come deliziose patatine fritte e quindi un irresistibile "finger food", mentre altrove sono apparsi hamburger fatti col cuore (ma stavolta Barbara D'Urso non c'entra) e vari estratti e centrifugati di cui vi risparmiamo il contenuto. In Spagna invece, Netflix ha puntato su una sangria che, ad orecchio, doveva essere davvero deliziosa e rinfrescante.

Santa Clarita Diet è una serie con Drew Barrymore nei panni di una agente immobiliare che da un giorno all'altro, in seguito ad un misterioso quanto devastante attacco di vomito, si ritrova con una fame incredibile di carne umana.

Home News Santa Clarita Diet: il manifesto è troppo...