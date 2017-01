Sandy Wexler: il teaser del terzo film di Netflix con Adam Sandler

Netflix ha diffuso il teaser del film Sandy Wexler, il terzo lungometraggio realizzato da Adam Sandler per la piattaforma online dopo The Ridiculous 6 e The Do-Over .

L'attore ha il ruolo di un manager che lavora nella Los Angeles degli anni '90 e rappresenta un gruppo di clienti piuttosto eccentrici. L'uomo verrà messo alla prova quando si innamora della sua nuova assistita, Courtney Clarke (Jennifer Hudson), un'incredibile cantante che scopre mentre si trova in un parco di divertimenti.

La regia è di Steven Brill, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Sandler, Paul Sado e Dan Bulla.

Sandy Wexler arriverà sulla piattaforma di streaming il 14 aprile.

Ecco il primo teaser:

