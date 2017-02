San Valentino: Idris Elba riceve consigli dai bambini su come conquistare le donne

Visto il suo fascino, dubitiamo che Idris Elba necessiti di consigli per sedurre le donne. Eppure non tutte le sue relazioni sono andate a buon fine, visto che il bell'attore è divorziato due volte. In più ha il necessario senso dell'umorismo per scherzarci su.

Così Elba si è prestato a raccogliere fondi per beneficenza per conto di Omaze offrendosi per un appuntamento di San Valentino. Tra tutte le fan e i fan generosi, ne verrà sorteggiato uno che trascorrerà una serata con la star di Luther.

Ma c'è di più. Idris Elba ha girato un simpatico spot in cui chiede la consulenza sentimentale di un gruppo di bambini inglesi che gli spiegano come preparasi alla serata. "Porta la ragazza in un posto carino. E dalle ragione qualsiasi cosa dica" è uno dei saggi suggerimenti dei giovani consiglieri.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News San Valentino: Idris Elba riceve consigli dai...