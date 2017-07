Samuel L. Jackson sarà la star della serie Old Man?

Samuel L. Jackson sembra vicino ad accettare il ruolo del protagonista della serie Old Man, il nuovo progetto di Jonathan E. Steinberg (Black Sails) che verrà prodotto da Warren Littlefield e Fox 21 TV Studios.

Per ora lo show non ha ancora un'emittente che ne ha acquistato i diritti per la messa in onda, tuttavia ci sarebbero state diverse offerte.

Il progetto si ispira al libro The Old Man scritto da Thomas Perry e ha come protagonista il vedovo Dan Chase, un pensionato del Vermont che ha un oscuro segreto. L'uomo era infatti stato coinvolto in una missione in Libia che l'ha costretto a fuggire e nascondersi da chi lo vorrebbe morto. Quando finalmente pensava di essere al sicuro, Chase si ritrova di nuovo al centro dell'azione.

Home News Samuel L. Jackson sarà la star della serie Old...