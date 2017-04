Same Kind of Different As Me: Renée Zellweger nel nuovo trailer del film

La Paramount Pictures ha diffuso un nuovo trailer del film Same Kind Of Different As Me, che vede tra i suoi protagonisti Greg Kinnear, Renée Zellweger, Djimon Hounsou e Jon Voight, ed è tratto dal romanzo Same Kind of Different As Me: A Modern-Day Slave, an International Art Dealer, and the Unlikely Woman Who Bound Them Together.

Il lungometraggio, in arrivo nei cinema statunitensi il 20 ottobre, racconterà la storia di un commerciante d'arte, Ron Hall (Kinnear), che deve diventare amico di un pericoloso senza tetto (Hounsou) per salvare il suo matrimonio con la moglie (Zellwegger), una donna i cui sogni condurranno tutti e tre a vivere un'esperienza indimenticabile. Nella storia avrà molta importanza anche il padre di Hall, interpretato da Voight.

La regia sarà di Michael Carney, autore della sceneggiatura insieme ad Alexander Foard e Ron Hall.

Ecco il nuovo trailer:

Home News Same Kind of Different As Me: Renée Zellweger nel...