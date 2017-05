Sam Claflin sarà il protagonista del thriller Semper Fi

Sarà l'attore Sam Claflin il protagonista maschile del thriller intitolato Semper Fi.

Le riprese del progetto diretto da Henry-Alex Rubin inizieranno in estate a Vancouver e il regista è anche autore della sceneggiatura insieme a Sean Mullin.

La storia ha come protagonista un sergente dei Marine che trascorre il suo tempo libero insieme a un ristretto gruppo di amici. Quando il suo fratello minore, giovane e scapestrato, uccide in modo accidentale un uomo durante una rissa al bar e cerca di fuggire in un'altra città, il militare lo ferma e lo obbliga ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Dopo aver trascorso del tempo in Iraq, il protagonista torna a casa e scopre che l'ultimo appello in tribunale è stato respinto, decidendo quindi di far uscire dal carcere il ragazzo, a qualsiasi costo.

Claflin sarà recentemente protagonista sugli schermi con il film My Cousin Rachel.

