Sabrina, vita da strega tornerà in tv, ma in versione dark!

Sabrina, vita da strega tornerà sul piccolo schermo ma, questa volta, in una versione dark.

Il nuovo progetto tratto dai numeri del fumetto intitolato The Chilling Adventures of Sabrina sarà prodotto da The CW, Berlanti Productions e Warner Bros. Television.

La storia proporrà un approccio più oscuro alle origini della giovane protagonista, alle prese con la sua natura di mortale e strega, e che dovrà affrontare delle forze misteriose che minacciano lei, la sua famiglia e gli esseri umani.

L'adattameto del fumetto verrà scritto da Roberto Aguirre-Sacasa, già autore di Riverdale, e gli episodi potrebbero debuttare nella stagione 2018-19. La regia sarà di Lee Toland Krieger, impegnato come produttore con Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater.

