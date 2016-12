Ryan Reynolds sarà Willy Wonka nel film prequel?

Ryan Reynolds è ritornato a parlare online del motivo per cui non apparirà Deadpool nel film Logan, diretto dal regista James Mangold.

L'attore canadese, rispondendo a un fan, ha dichiarato: "Voglio un film con Deadpool e Wolverine. Ma Logan è una cosa unica a suo modo e perfetta. Il grande rosso parlatore di idiozie non si adatterebbe all'atmosfera".

No. I want a Deadpool/Wolvie film. But Logan is its own unique & perfect thing. The Big Red Shit-Talker wouldn't mix with the tone. https://t.co/35WpEJLJ10