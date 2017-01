Ryan Reynolds ha ideato un film in cui Wolverine e Deadpool sono alleati

Ryan Reynolds, in un'intevista rilasciata a Variety, ha parlato dei suoi progetti legati al personaggio di Deadpool. La star non ha infatti esitato a dichiarare: "Mi piacerebbe interpretare il personaggio fino a quando me lo lasceranno fare. Ho delle idee e storie per alcuni film".

Uno degli spunti ideati dall'attore è che si mostrino il mercenario e Wolverine collaborare e diventare alleati, anche se Hugh Jackman sembra intenzionato a dire addio al personaggio dopo Logan. L'attore australiano ha spiegato: "Sto esitando perché potrei capire il modo in cui si adatta alla perfezione la sua presenza. Ma le tempistiche potrebbero essere sbagliate".

Reynolds sembra però intenzionato a convincere il collega e amico: "Non ho idea se ho qualche speranza di fargli cambiare idea. Si tratta del pubblico: sfrutterei quel rapporto esclusivamente per riavere Hugh nel ruolo per un altro film".

Il sequel di Deadpool arriverà sugli schermi americani nel 2018 e sarà diretto da David Leitch. Il progetto, nonostante il successo del primo capitolo dei film, non dovrebbe avere a dispozione un budget particolarmente più elevato rispetto al passato.

