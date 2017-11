Ryan Reynolds: "Ecco Blake Lively senza filtri", un'altra vendetta social

La coppia composta da Ryan Reynolds e Blake Lively da sempre è tra le più attive sui social media, dove si scambiano battute divertenti e si prendono ironicamente in giro con foto e commenti sarcastici.

La star di Deadpool, nella giornata di ieri, è tornata in azione, probabilmente per vendicarsi dell'esilarante messaggio di auguri ricevuto, pubblicando una particolarissima foto della moglie e scrivendo come didascalia semplicemente #nofilter.

Lo scatto mostra, un po' a sorpresa, Blake camminare con abiti informi e un look decisamente non all'ultima moda.

I fan dell'attrice possono però stare tranquilli: si tratta di uno scatto realizzato sul set di The Rhythm Section diretto da Reed Morano, in cui a Lively interpreta una donna autodistruttiva, Stephanie, disperata dopo la morte della figlia avvenuta durante un volo. Quando la donna scopre che l'aereo è stato sabotato andrà in cerca di vendetta.

