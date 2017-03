Ryan Gosling: il suo sosia tedesco ritira un premio e spiazza le (vere) star!

Durante la cerimonia di premiazione dei Goldene Kamera Awards c'è stato spazio per una situazione inaspettata piuttosto divertente.

Il conduttore Steven Gaetjen ha infatti introdotto un premio destinato a La La Land dicendo che sarebbe salito sul palco Ryan Gosling: "Il regista non poteva essere qui oggi, ma qualcuno ha accettato di ricevere il premio al suo posto e siamo veramente felici che sia qui oggi, perché è il motivo per cui il film è un successo".

La persona che è entrata in scena non era però la star canadese ma Ludwig Lehner, coinvolto nello scherzo dai comici tedeschi Joko Winterscheidt e Klaas Heufer-Umlauf. Il falso Gosling ha infatti dichiarato: "Buona sera, sono Ryan Gosling. Dedico questo premio a Joko e Klaas, grazie davvero. C'è un detto ad Amburgo che dice 'ciao, ciao!'".

Tra il pubblico erano presenti anche Colin Farrell e Jane Fonda, apparsi visibilmente confusi dall'apparizione del poco somigliante sosia, mentre Nicole Kidman è scoppiata a ridere.

I comici sembra abbiano creato una falsa agenzia che ha contattato gli organizzatori della cerimonia promettendo che il protagonista di La La Land avrebbe partecipato all'evento se avesse conquistato un premio, riuscendo a ingannare i produttori dello show.

