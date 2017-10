Rush Hour: Jackie Chan conferma che verrà girato il quarto film

Jackie Chan, durante un'intervista radiofonica, ha confermato che verrà girato un quarto capitolo di Rush Hour - Due mine vaganti.

L'attore ha infatti raccontare: "Negli ultimi sette anni abbiamo rifiutato lo script, più volte. Ieri siamo stati semplicemente d'accordo... il copione sarà probabilmente pronto entro la fine di questo mese. Sono alla seconda stesura. Le riprese, spero, inizieranno il prossimo anno se Chris Tucker sarà d'accordo. Non si tratta di una questione economica, solo del tempo a disposizione, altrimenti quando si farà saremo tutti vecchi! Prima di diventare anziani, come dico sempre a Chris, per favore giriamo Rush Hour 4!".

Tra il 1998 e il 2007 Brett Ratner ha diretto tre pellicole, Rush Hour - Due mine vaganti, Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 e Rush Hour - Missione Parigi, che hanno incassato più di 850 milioni.

