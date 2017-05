Hulu ha annunciato di aver ordinato la produzione di Runaways, la nuova serie live-action tratta dai fumetti della Marvel, in cui si racconterà la storia di sei teenager che scoprono come i genitori siano in realtà dei villain.

Fanno parte del cast dello show, in arrivo sugli schermi nel 2018, Ariela Barer, Lyrica Okano, Rhenzy Feliz, Gregg Sulkin, Virginia Gardner, Allegra Acosta.

Su Twitter è apparso il trailer ripreso durante l'evento di presentazione della serie, video che anticipa qualche dettaglio sulla trama e sui personaggi.

Hulu will now be competing with Netflix by adding @MarvelStudios #Runaways. Here's the first look! pic.twitter.com/BKDdchqY6X — Jack Rico (@JackRicofficial) May 3, 2017

Home News Runaways: il trailer leaked della serie Marvel