Runaways: Hulu ordina la prima stagione della serie Marvel. Svelata la foto ufficiale del cast

Dopo aver conquistato il pubblico più adulto con serie come Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage, Marvel si starebbe concentrando su un target televisivo più giovanile. Ne sono un esempio nuove serie tv quali Cloak and Dagger e New Warriors che approderanno sulla rete "tween" Freeform.

A queste serie si aggiunge un altro prodotto più giovanile, Runaways. Lo show, firmato dai creatori di The O.C. e Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage, segue un gruppo di adolescenti i quali scoprono che i loro genitori sono supervillain e dovranno unire le forze per sconfiggerli. La serie ispirata ai fumetti Marvel è stata presentata nel corso dell'Hulu Upfront Presentation che si è tenuta nel Madison Square Garden Theater. Hulu ha ufficialmente acquisito lo show mettendo in cantiere la prima stagione un mese dopo la fine delle riprese del pilot.

Poche ore fa ha fatto la sua comparsa in rete un primo trailer leaked la cui diffusione è stata subito bloccata, ma nel frattempo è stato diffuso il primo poster che mostra i protagonisti Ariela Barer, Lyrica Okano, Rhenzy Feliz, Gregg Sulkin, Virginia Gardner, Allegra Acosta. Runaways approderà su Hulu nel corso del 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Runaways: Hulu ordina la prima stagione della...