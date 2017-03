Rough Night: Scarlett Johansson alle prese con un omicidio nel trailer

Dopo i primi poster del film, è stato diffuso online il trailer della commedia tutta al femminile intitolata Rough Night, con protagoniste le attrici Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Jillian Bell e Ilana Glazer.

Nel film, in arrivo nelle sale americane il 16 giugno, si racconta quello che accade quando un'attesa reunion tra amiche prende una drammatica svolta a causa di un incidente in cui perde la vita uno spogliarellista assunto per intrattenere le donne mentre si trovano in vacanza a Miami per festeggiare un addio al nubilato.

Ecco il trailer:

La regia è di Lucia Aniello, autrice anche della sceneggiatura insieme a Paul W. Downs.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Rough Night: Scarlett Johansson alle prese con un...