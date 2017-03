Rough Night: primo sguardo a Scarlett Johansson nella sexy commedia al femminile

Primo sguardo al cast tutto femminile di Rough Night (il titolo precedente era That That Body), commedia piccante prodotta da Sony Pictures. La star Scarlett Johansson è a capo di un team di scatenate fanciulle alla ricerca del divertimento composto da Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Jillian Bell e Ilana Glazer.

Nella prima foto della commedia vediamo le cinque ragazze tutte agghindate a festa, pronte a festeggiare la futura sposa Scarlett Johansson in un addio al nubilato col botto. Il film racconta, infatti, la storia di cinque amiche che prendono in affitto una casa sulla spiaggia di Miami per festeggiare un addio al nubilato, ma uccidono accidentalmente uno spogliarellista chiamato a esibirsi per loro.

Di seguito la prima foto e i cinque character poster dedicati alle cinque protagoniste della commedia.

