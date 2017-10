Roswell: The CW sta sviluppando un reboot della serie

Carina Adly MacKenzie, nel team di autori di The Originals, è al lavoro su un potenziale reboot di Roswell, la serie andata in onda negli Stati Uniti dal 1999 al 2001.

Il progetto si ispira ai romanzi che compongono la saga Roswell High scritta da Melinda Metz e la sinossi anticipa che al centro degli eventi ci sarà una giovane che ritorna nella città in cui è cresciuta, Roswell, e scopre che il ragazzo di cui era innamorata quando era una teenager è in realtà un alieno. L'extraterrestre ora lavora come poliziotto e insieme a lei inizierà a indagare sulle proprie origini. Un attacco violento e una cospirazione governativa suggeriscono inoltre che la presenza degli alieni sulla Terra sia più grande del previsto, situazione che potrebbe causare odio e paura, mettendo a rischio la sua vita e il loro amore.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Roswell: The CW sta sviluppando un reboot della...