Friends: Ross e Rachel ispirano una manifestazione di piazza a Tel Aviv!

Nei giorni passati, un gruppo di israeliani si è radunato fuori dalla sede del governo di Tel Aviv per protestare. Armati di cartelloni e canti creati ad hoc, un centinaio di persone, tra turisti e nativi del posto, si sono trovati per manifestare contro... Friends. Il dibattito in questione era di importanza storica: Ross era davvero colpevole di aver tradito Rachel anche se i due erano in pausa?

Secondo il Jerusalem Post, la maggior parte delle persone in piazza si sono schierate dalla parte di Ross, cantando cori come "Rachel, Rachel vergognati, Ross ne è uscito bene!" (ovviamente con la giusta metrica ebraica). Questa iniziativa è nata come uno scherzo. Amir Barkol, amministratore della pagina Facebook Am;lek che ha organizzato il raduno ha dichiarato:

"Si sentono sempre grandi proteste importanti, allora ho pensato 'perché non manifestare su cose davvero poco importanti?'. Non pensavo che sarebbe diventata così grande, era solo uno scherzo."

