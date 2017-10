Rose Leslie ha costretto Kit Harington ad andare a una festa vestito da Jon Snow

Cosa non si fa per amore. Anche le star sono costrette ad acconsentire alle curiose richieste dei partner. A rivelare la sua esperienza è Kit Harington, interprete del popolare Jon Snow nella serie HBO Il trono di spade. A breve l'attore celebrerà le nozze con la collega Rose Leslie.

Per accontentare la sua dolce metà l'attore ha fatto di tutto, perfino indossare il costume del suo personaggio per partecipare una festa si compleanno molto speciale. La festa in questione era un trentesimo compleanno e il tema proposto era "cattivo gusto".

Harington racconta: "Sono entrato nel primo negozio di costumi che ho trovato aperto e la donna che lavorava lì ha detto 'Sai, somigli molto al tizio de Il trono di spade, ho proprio il costume della serie' e ha tirato fuori il costume di Jon Snow. Rose mi ha sussurrato nell'orecchio 'Non ti amerò più se non lo indossi... Dovresti farlo sul serio'. Quando sono arrivato alla festa le persone intorno a me mi guardavano e mi compativano 'Che uomo triste. Sei venuto vestito come il tuo personaggio'. Credo che la proprietaria del negozio abbia realizzato che ero proprio io mentre uscivo. Ma questo è ancora più triste: io che entro in un negozio di costumi e compro un abito da Jon Snow".

