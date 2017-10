Ron's Gone Wrong sarà il primo film animato della Fox e Locksmith Animation

La 20th Century Fox e Locksmith Animation hanno annunciato che il loro primo progetto sarà Ron's Gone Wrong, diretto da Alessandro Carloni (Kung Fu Panda 3) e J.P. Vine (Inside Out).

Il lungometraggio arriverà nelle sale nel novembre 2020 e potrà contare su una sceneggiatura firmata da Peter Baynham (Hotel Transylvania) e Sarah Smith (Il figlio di Babbo Natale 3D).

La storia racconterà la storia di un bot in grado di compiere moltissime funzioni, diventando ben presto il miglior amico di ogni ragazzino. Quando un undicenne si ritrova con un modello non funzionante prende il via un'esplorazione esilarante ed emozionante del significato della vera amicizia in un mondo fatto di algoritmi e social media.

