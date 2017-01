Ronja, la figlia del brigante: il trailer della serie dello Studio Ghibli

La serie Ronja the Robber's Daughter debutterà su Amazon Prime Video (in USA e nel Regno Unito) il 27 gennaio.

Il progetto animato è stato prodotto dallo Studio Ghibli ed è diretto da Goro Miyazaki.

Gli episodi sono ispirati all'omonimo libro scritto da Astrid Lindgren (Pippi Calzelunghe) e hanno conquistato l'International Emmy Award nella categoria Miglior Serie Animata per Ragazzi.

La serie è composta da ventisei episodi e segue la storia di Ronja, una bambina di dieci anni, che cresce insieme ai genitori e a un gruppo di criminali. Ronja capisce che la foresta è un posto meraviglioso e spaventoso abitato da strane creature e stringe amicizia con Birk, il figlio del rivale del padre.

Ecco il trailer:

