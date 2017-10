Roma 2017: Michael Shannon incontrerà il pubblico il 2 novembre

L'attore statunitense Michael Shannon, due volte candidato all'Oscar per le sue interpretazioni in Revolutionary Road diretto da Sam Mendes e Animali notturni di Tom Ford - sarà protagonista di un Q&A con il pubblico nel corso della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che prenderà il via il 26 ottobre con la proiezione di Hostiles.

L'evento si terrà dopo la proiezione di Trouble No More, film in programma giovedì 2 novembre alle ore 19.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Shannon parlerà agli spettatori della sua carriera e del suo ruolo nella pellicola di Jennifer Lebeau, dedicata all'arte di Bob Dylan, in particolare alla musica che il cantante produsse durante la sua "fase spirituale", fra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta. Nel film-concerto, le performance live di Dylan e del suo gruppo si alternano alla lettura di sermoni, firmati dallo scrittore e critico Luc Sante, e declamati da Michael Shannon.

